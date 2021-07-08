【新股IPO】小鵬汽車跌5%　朝聚眼科續升一成

▲ 小鵬汽車（09868，美﹕XPEV）及朝聚眼科（02219）兩隻新股周三首日掛牌。

小鵬汽車 （09868） （美﹕XPEV）及朝聚眼科 （02219） 兩隻新股周三（7日）同步首日掛牌，小鵬汽車上市次日（8日）早市表現仍然失色，至10時02分，小鵬跌5.5%，報156元，跌穿招股價165元。

另一新股朝聚眼科則維持昨日升幅，開市報14.2元，現報15.6元，升10.6%，成交額達1.23億。

兩隻新股早前周三首日掛牌，小鵬汽車高開低走，首日掛牌開市報168元，較招股價165元高近2%。朝聚眼科開市平手開10.6元，但愈升愈有，朝聚眼科全日最多升33%、高見14.46元，周三下午收報14.1元，升33.1%，以朝聚眼科每手500股計，一手帳面賺1750元。

小鵬汽車其後由升轉跌，至周三下午收市，小鵬汽車首掛無升跌，與招股價持平。小鵬汽車美股周三則收報41.47美元，跌5.9%。

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編輯﹕賴奕羚