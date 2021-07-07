【港股市況】恒生指數跌112點　港交所升半成、藥明生物反彈6%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股低開295點，早段跌幅大至逾300點，跌至27700點水平，其後跌勢喘定，尾市跌幅收窄。恒生指數收報27960點，跌112點，成交1565億元。恒生科技指數跌0.6%，報7603點。港交所 （00388） 升半成；藥明生物 （02269） 反彈逾6%；信義光能 （00968） 升逾5%；特步 （01368） 破頂升9%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點股：多圖講解重點消息

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

焦點新聞︰

【新股IPO】內地據報研收緊中概股上市監管 VIE架構港美上市需批准

【滴滴出行】國務院：加強跨境監管協作 完善數據安全、跨境數據流動法規

即市走勢︰

【16：20】康諾亞、朗詩綠色生活服務暗盤造好 康諾亞一手帳面賺4850元

【16：17】小鵬汽車 （09868） 首掛平收，收報165元；朝聚眼科 （02219） 收報14.1元，較招股價高33%。

【16：10】恒生指數收報27960點，跌112點，成交1565億元。恒生科技指數跌0.6%，報7603點。港交所 （00388） 升半成；藥明生物 （02269） 反彈逾6%；信義光能 （00968） 升逾5%；特步 （01368） 破頂升9%。

【16：00】恒生指數U盤前跌148點，報27924點。

【15：46】高盛將中興 （00763） 評級下調至「沽售」，中興股價跌3%。

【15：35】港鐵員工連續兩年凍薪 部分員工獲發特別獎金

【15：35】信義光能 （00968） 尾市升半成，高見16.34元。

【15：23】大市跌幅進一步收窄至130點，期指轉升。

【15：19】特步 （01368） 尾市升幅擴大至近一成，破頂高見16.1元。

【15：12】港股尾市跌幅再次收窄至200點內，恒指跌197點，報27875點；科指跌0.9%，報7573點。

【15：05】上證全日升0.7%；深證升1.9%；創業板指升3.6%。

【14：53】森松國際 （02155） 逆市再升逾6%，高見15.2元再創上市新高。

【14：44】美10年期國債息低見1.35厘、銀行股偏軟 中銀渣打創逾1個月低

【14：34】中遠海控 （01919） 獲大摩將目標價由18.5元上調62%至30元，股價升近9%，破頂高見17.44元。

【14：16】頤海 （01579） 逆市升近6%，高見54.1元；海底撈 （06862） 升0.6%，高見43元。

【14：10】嗶哩嗶哩 （09626） 跌逾6%，低見835元，成交4.3億元。

【14：03】大市最新跌約242點，報27830點。

【14：02】朝聚眼科 （02219） 升逾四成，高見16.3元。

【13：58】吉利 （00175） 跌幅全消；比亞迪 （01211） 升逾2%；廣汽 （02238） 升近9%；長汽 （02333） 升逾3%。

【13：56】信義光能 （00968） 轉升4%，高見16.2元。

【13：56】何小鵬：小米做車雷軍繼續是大哥 2025年新能源車滲透率料達35%

【13：18】騰訊 （00700） 最新跌逾3%，報541.5元。

【13：18】港股最新跌300點。

【13：17】藥明系金斯瑞大反彈 兩專家：一線創新藥企及CRO龍頭長期受惠藥監新監管

【13：14】騰訊 （00700） 午後跌幅再擴大，跌近3%，報543元；阿里巴巴 （09988） 跌2%；美團 （03690） 跌逾1%；小米 （01810） 跌0.8%。

【13：12】維他奶 （00345） 最新反彈逾2%，今早曾高見27元，成交近2.4億元

【13：07】港交所 （00388） 午後升幅擴大至6%，高見495元，成交60億元。

【13：04】中遠海控 （01919） 午後升逾6%，破頂高見16.98元。

【13：02】小鵬汽車：雙重上市望納入港股通 適應監管成科企必修課

【13：00】港股午後初段跌約225點，報27847點；科指跌近1.1%，報7564點。

【12：50】康橋悅生活2205暫錄8653萬孖展 現已足額認購（不斷更新）

【12：33】香港溢達集團起訴華府 要求從出口黑名單除名及賠償損失

【12：00】恒生指數中午收報27865點，跌207點，成交813億元。恒生科技指數跌近1%，報7570點。港交所 （00388） 逆市升逾5%；藥明生物 （02269） 反彈近半成；朝聚眼科 （02219） 首掛升31%；小鵬汽車 （09868） 潛水跌0.8%。

【11：52】港視 （01137） 升幅擴大至逾5%，高見10.86元。大和升港視目標價至14.5元。

【11：30】內地股市半日向上，上證半日升0.4%；深證升1.6%；創業板指升3.3%。

【11：15】特步股價破頂、現升7% 李寧升5%

【11：10】港交所 （00388） 升幅擴大至近5%，高見489.6元。

【11：10】康諾亞生物2162追揸沽攻略 券商料升約3成

【11：05】雅迪 （01585） 逆市升逾5%，高見17.6元。雅迪發盈喜，預期中期純利將按年增加不少於約40%。

【盈喜】雅迪控股料上半年純利增長40% 券商看目標價40元

【11：01】大市跌幅收窄至180點，報27891點；科指跌近0.7%，報7595點。

【10：57】允升 （01315） 升六成，高見0.04元，涉68宗成交或76萬元。

【10：53】ATMX跌幅收窄，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、美團 （03690） 及小米 （01810） 分別跌逾1%。

【10：44】港視 （01137） 逆市再升逾2%，高見10.46元。

【10：33】車股普遍逆市向上，比亞迪 （01211） 升0.8%；廣汽 （02238） 升近4%；長汽 （02333） 升逾2%；恒大汽車 （00708） 升逾1%。

【10：28】特步 （01368） 最新升半成，破頂高見15.4元；李寧 （02331） 升逾4%；安踏 （02020） 亦升逾1%

【10：22】OPEC+談判未能達成共識 國際油價飆升後轉跌 中石油跌3%

【10：19】東岳 （00189） 股價再升逾3%，高見9.26元。

【10：18】藥明生物 （02269） 最新升逾4%，高見134.5元，成交10.8億元。

【10：16】中國軟件 （00354） 逆市升近2%，破頂高見15.12元。

【10：12】COOL LINK （08491） 回吐三成，低見0.06元，成交198萬元。

【10：09】藥明生物 （02269） 反彈幅度擴大至半成，高見133.8元。

【10：07】體育用品股逆市上升，李寧 （02331） 升逾3%；安踏 （02020） 升近2%；特步 （01368） 升近4%。

【10：03】港交所 （00388） 升幅擴大至4%，高見484.8元。

【10：03】騰盛博藥2137據報超購292倍 凍資732億、上限定價

【10：01】小鵬汽車 （09868） 跌穿招股價，低見161.2元。

【09：57】內地加強監管企業赴美上市，市場憧憬更多內地公司來港上市，港交所 （00388） 升幅擴大至逾3%，高見481.6元，成交18.6億元。

【09：54】恒指最新跌327點，報27745點；科指跌1.8%，報7509點。

【09：51】信義光能 （00968） 挫半成，低見14.66元，成交1.6億元。

【09：50】朝聚眼科 （02219） 首掛平開後最新較招股價高三成，高見13.96元。

【09：48】騰訊 （00700） 跌幅突擴大至逾3%，低見538.5元，成交37.9億元。

【09：48】遠洋集團發行3.2億美元有擔保綠色票據 償還債務

【09：47】美固科技 （08349） 升逾兩成，破頂高見2.33元。

【09：43】中國聖牧 （01432） 逆市升半成。中國聖牧公布，獲中國蒙牛全資附屬公司，即集團主要股東及單一最大股東Start Great收購共約10.5億股，佔集團全部已發行股本約12.5%，每股平均價為1.1元。

【09：41】美圖 （01357） 跌3%，低見1.6元。美圖截至6月底半年業績將錄得比特幣公允價值減值虧損。

【Bitcoin】美圖料中期業績錄比特幣減值虧損 所持加密貨幣至今賬面賺逾4000萬元

【09：41】三桶油向下，中石油 （00857） 跌逾3%；中海油 （00883） 跌2%；中石化 （00386） 跌1%。＿

【09：40】快手科技 （01024） 股價再跌逾3%，低見164.9元再創上市後新低。

【09：39】小鵬汽車首掛曾升近2% 朝聚眼科升一成

【09：38】藥明生物 （02269） 早段倒升逾4%，高見131.9元。

【09：37】香港航天科技 （01725） 合作華為雲香港拓金紫荊平台，股價逆市升逾12%，高見38元。

【09：35】ATMXJ下跌，其中阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾3%。

【09：31】展程 （01854） 復牌飈升8成，高見0.255元，成交19萬元。展程擬賣盤予直銷公司完美中國的創辦人許國偉及其家族。

展程控股溢價7%易主 完美中國許國偉提全購要約

【09：30】港股開市後跌幅擴大，最新跌約350點。

【09：29】長實 （01113） 偏軟跌0.3%。李嘉誠基金會公布，於7月2日以平均價每股53.718元購入長實共85萬股，涉資4566萬元。

【李嘉誠增持】李嘉誠家族再斥4566萬元增持長實 注資後累購超過2億元

【09：24】吉利 （00175） 低開近4%，開報23.3元。吉利公布6月總銷量接近10.02萬部，按年減少9%，但較5月增加約4%。今年上半年的總銷量則達63.02萬部，按年增長19%，佔全年銷售目標153萬部的41%。

【吉利汽車】吉利6月銷量跌9%至10.02萬部 半年僅達全年目標41%

【09：23】維他奶 （00345） 止跌回穩升0.4%，開報26元。網傳維他奶執行主席羅友禮向全體員工發內部信，指出「襲警事件是公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為」，違背了公司核心價值，又指已辭退私自發內部通告的員工。

【維他奶】網傳維他奶主席羅友禮發內部信 稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為 正深刻反思

【09：21】恒生指數開報27777點，低開295點。恒生科技指數跌1.2%，報7555點。藥明生物 （02269） 續跌5%；港交所 （00388） 升逾2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%；朝聚眼科 （02219） 首掛平開；小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【09：14】期指開報27818點，跌128點或近0.5%。

【09：03】恒指黑期跌106點，報27859點，道指期貨跌41點，報34419點。

【07：58】康諾亞生物2162近25萬人認購 超額認購近429倍一手中籤率6.5%（附分配結果）

【07：45】朗詩綠色生活服務1965超額認購7倍 一手中籤率18%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27689點，跌383點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44.6元，跌0.65元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報556.38元，跌2.62元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【07：30】美國6月ISM非製造業指數跌幅超預期，資金避險意識高漲，美滙指數升0.3%至92.52，資金湧入債市，10年期美債息曾跌穿1.35厘，為2月以來首次。道指收市跌208點，報34577點；標指跌8點，報4343點，結束連續7日升勢；納指升24點，報14663點。

【開市9點半】國務院加強中概股監管 完善數據安全法規 藥監局提升抗腫瘤藥臨床標準

港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達 $340現金賞＋禮物【優惠詳情】

一鍵攞齊 全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

責任編輯︰梁浩碩