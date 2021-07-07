【港股市況】恒生指數早段跌逾200點　藥明生物低開半成後反彈、港交所逆市升逾2%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股個別發展，道指跌208點，納指升24點。港股今早低開近300點，恒生指數開報27777點，低開295點。恒生科技指數跌1.2%，報7555點。藥明生物 （02269） 續跌5%；港交所 （00388） 升逾2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%；朝聚眼科 （02219） 首掛平開；小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

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焦點新聞︰

【滴滴出行】國務院：加強跨境監管協作 完善數據安全、跨境數據流動法規

即市走勢︰

【09：54】恒指最新跌327點，報27745點；科指跌1.8%，報7509點。

【09：51】信義光能 （00968） 挫半成，低見14.66元，成交1.6億元。

【09：50】朝聚眼科 （02219） 首掛平開後最新較招股價高三成，高見13.96元。

【09：48】騰訊 （00700） 跌幅突擴大至逾3%，低見538.5元，成交37.9億元。

【09：48】遠洋集團發行3.2億美元有擔保綠色票據 償還債務

【09：47】美固科技 （08349） 升逾兩成，破頂高見2.33元。

【09：43】中國聖牧 （01432） 逆市升半成。中國聖牧公布，獲中國蒙牛全資附屬公司，即集團主要股東及單一最大股東Start Great收購共約10.5億股，佔集團全部已發行股本約12.5%，每股平均價為1.1元。

【09：41】美圖 （01357） 跌3%，低見1.6元。美圖截至6月底半年業績將錄得比特幣公允價值減值虧損。

【Bitcoin】美圖料中期業績錄比特幣減值虧損 所持加密貨幣至今賬面賺逾4000萬元

【09：41】三桶油向下，中石油 （00857） 跌逾3%；中海油 （00883） 跌2%；中石化 （00386） 跌1%。＿

【09：40】快手科技 （01024） 股價再跌逾3%，低見164.9元再創上市後新低。

【09：39】小鵬汽車首掛曾升近2% 朝聚眼科升一成

【09：38】藥明生物 （02269） 早段倒升逾4%，高見131.9元。

【09：37】香港航天科技 （01725） 合作華為雲香港拓金紫荊平台，股價逆市升逾12%，高見38元。

【09：35】ATMXJ下跌，其中阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 、小米 （01810） 跌逾1%；美團 （03690） 跌逾2%；京東 （09618） 跌逾3%。

【09：31】展程 （01854） 復牌飈升8成，高見0.255元，成交19萬元。展程擬賣盤予直銷公司完美中國的創辦人許國偉及其家族。

展程控股溢價7%易主 完美中國許國偉提全購要約

【09：30】港股開市後跌幅擴大，最新跌約350點。

【09：29】長實 （01113） 偏軟跌0.3%。李嘉誠基金會公布，於7月2日以平均價每股53.718元購入長實共85萬股，涉資4566萬元。

【李嘉誠增持】李嘉誠家族再斥4566萬元增持長實 注資後累購超過2億元

【09：24】吉利 （00175） 低開近4%，開報23.3元。吉利公布6月總銷量接近10.02萬部，按年減少9%，但較5月增加約4%。今年上半年的總銷量則達63.02萬部，按年增長19%，佔全年銷售目標153萬部的41%。

【吉利汽車】吉利6月銷量跌9%至10.02萬部 半年僅達全年目標41%

【09：23】維他奶 （00345） 止跌回穩升0.4%，開報26元。網傳維他奶執行主席羅友禮向全體員工發內部信，指出「襲警事件是公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為」，違背了公司核心價值，又指已辭退私自發內部通告的員工。

【維他奶】網傳維他奶主席羅友禮發內部信 稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為 正深刻反思

【09：21】恒生指數開報27777點，低開295點。恒生科技指數跌1.2%，報7555點。藥明生物 （02269） 續跌5%；港交所 （00388） 升逾2%；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 跌1%；朝聚眼科 （02219） 首掛平開；小鵬汽車 （09868） 升逾1%。

【09：14】期指開報27818點，跌128點或近0.5%。

【09：03】恒指黑期跌106點，報27859點，道指期貨跌41點，報34419點。

【07：58】康諾亞生物2162近25萬人認購 超額認購近429倍一手中籤率6.5%（附分配結果）

【07：45】朗詩綠色生活服務1965超額認購7倍 一手中籤率18%（附分配結果）

【07：45】港股ADR收報27689點，跌383點或1.4%。滙豐 （00005） ADR折合報44.6元，跌0.65元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報556.38元，跌2.62元或0.5%。

更多ADR及中概股收市︰

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【07：30】美國6月ISM非製造業指數跌幅超預期，資金避險意識高漲，美滙指數升0.3%至92.52，資金湧入債市，10年期美債息曾跌穿1.35厘，為2月以來首次。道指收市跌208點，報34577點；標指跌8點，報4343點，結束連續7日升勢；納指升24點，報14663點。

【開市9點半】國務院加強中概股監管 完善數據安全法規 藥監局提升抗腫瘤藥臨床標準

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責任編輯︰梁浩碩