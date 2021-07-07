【全球富豪】亞馬遜貝佐斯穩坐首富寶座　身家達創紀錄的2110億美元

▲ 貝佐斯穩坐首富寶座 身家達創紀錄的2110億美元

美國國防部宣布取消微軟（美：MSFT）贏得的100億美元（約780億港元）雲項目合同後，作為微軟競爭對手的亞馬遜（美：AMZN）股價升4.7%，收報3675.74美元。根據彭博億萬富翁指數，全球首富亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）身家增長84億美元，令貝佐斯身家增至創紀錄的2110億美元。

美國防部取消批予微軟780億雲項目合同，詳情請看【下一頁】

根據排行榜，Tesla（美︰TSLA）CEO馬斯克於1月時的淨資產一度短暫達到2100億美元。貝佐斯和馬斯克年初輪流成為全球首富，惟3月中以來，貝佐斯則穩坐首富寶座，期間亞馬遜股價升近兩成。至於馬斯克則以1808億美元的身家於富豪榜排名第二。

貝佐斯本周正式卸任亞馬遜CEO，他仍擁有公司約11%股份，並擔任執行董事長。

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責任編輯︰梁浩碩