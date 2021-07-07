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【新股IPO】康諾亞生物2162近25萬人認購　超額認購近429倍一手中籤率6.5%（附分配結果）

新股IPO 07:43 2021/07/07

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【新股IPO】康諾亞生物2162近25萬人認購　超額認購近429倍一手中籤率6.5%（附分配結果）

康諾亞生物醫藥科技 （02162） 公布招股結果。生物科技公司康諾亞生物以每股53.3元定價，為招股價範圍50.5元至53.3元的上限定價，集資淨額29.4億元，一手中籤率6.5%，抽70手（35,000股）始可穩獲一手。康諾亞將於7月8日掛牌。【分配結果】

康諾亞生物配發結果及招股詳情

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康諾亞生物於香港公開發售部分共錄得近25萬人認購，超額認購428.97倍；國際發售部分超額認購20.9倍。

是次集資所得60%將用於未來三至五年內為核心及主要產品的研發及商業化、15%為其他管線產品的臨床前評估及臨床開發、15%於新生產及研發設施的租賃付款及購買機械及設備、約10%一般企業及營運資金用途。

【新股IPO】康諾亞生物醫藥2162首日招股　一手入場費約2.7萬元

【新股IPO】康諾亞生物2162抽唔抽？　認購前五大不可不知

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責任編輯︰梁浩碩

港股 康諾亞—B（02162） IPO

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