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【ET開市直擊】港股睇啲乜 通關◎旅遊◎收水◎政策（歡迎留言問股）

股市 07:15 2021/07/07

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科技股ADR繼續跌，騰訊ADR則硬淨，受網絡安全審查的中概股滴滴跌兩成，BOSS直聘跌15.9%，滿幫集團跌6.7%。港股今早走向又如何？哪些板值得留意？盈立證券陳偉聰（Jason）今早9點現身《ET開市直擊》為你分析。

歡迎預先留言問股：WhatsApp：9613 3819

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欄名 : ET開市直擊

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