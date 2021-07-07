【ET開市直擊】港股睇啲乜 通關◎旅遊◎收水◎政策（歡迎留言問股） 股市 07:15 2021/07/07 分享： 科技股ADR繼續跌，騰訊ADR則硬淨，受網絡安全審查的中概股滴滴跌兩成，BOSS直聘跌15.9%，滿幫集團跌6.7%。港股今早走向又如何？哪些板值得留意？盈立證券陳偉聰（Jason）今早9點現身《ET開市直擊》為你分析。 歡迎預先留言問股：WhatsApp：9613 3819 登入財經台：https://video.hket.com/srvv023/財經台 欄名 : ET開市直擊 最新專欄文章 更多 【ET開市直擊】復甦股發盈喜 中石油候低買入 今日 【ET開市直擊】復甦股發盈喜 中石油候低買入 【ET開市直擊】新能源車有｢芯｣ 比亞迪要買 2021/07/06 【ET開市直擊】新能源車有｢芯｣ 比亞迪要買 香港電訊企業客戶關係穩固 迎「電子消費券」機遇 2021/07/05 香港電訊企業客戶關係穩固 迎「電子消費券」機遇 【ET開市直擊】港澳將通關 濠賭股買銀娛 2021/07/02 【ET開市直擊】港澳將通關 濠賭股買銀娛 【ET開市直擊】政策推中醫藥 股份宜選白雲山 2021/06/30 【ET開市直擊】政策推中醫藥 股份宜選白雲山 WhatsApp 騰訊 ADR 港股