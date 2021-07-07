美國防部取消批予微軟780億雲項目合同

▲ 美國防部宣布終止亞馬遜和微軟爭奪的100億美元JEDI雲合同。（法新社資料圖片）

美國國防部周二宣布，將取消微軟(美：MSFT)贏得的100億美元（約780億港元）雲項目合同，此前該項目受到競爭對手亞馬遜的質疑。

但美國國防部同時還宣布了一份新合同，並向上述兩家雲服務供應商徵求建議，雙方都可能參與其中。

五角大樓在周二的新聞稿中表示，「由於不斷變化的需求、增加的雲計算能力和行業的進步」，「聯合企業國防基建（JEDI）雲合同已不再滿足其需求。」

消息傳出後，微軟股價下跌約0.5%，亞馬遜(美：AMZN)股價上漲超4%。

圍繞雲計算合同的鬥爭似乎還沒有完全結束。五角大樓在新聞稿中表示，該機構仍然需要企業級雲計算能力，並宣佈了一項新的名為「Joint Warfighter Cloud Capability」的多供應商雲計算合同。

五角大樓表示，計劃向亞馬遜和微軟徵求合同提案，並補充稱，他們是唯一能夠滿足需求的雲服務供應商。但該機構將繼續進行市場研究，以觀察其他雲服務供應商是否也能滿足要求。

2019年10月，美國國防部授予微軟一項價值高達100億美元、為期10年的「聯合企業國防基建」（JEDI）雲項目合同，微軟成為聯邦政府的首選雲計算供應商。而作為雲服務市場的領導者，亞馬遜卻意外落敗。

隨後，亞馬遜指責美國前總統特朗普對亞馬遜存在偏見，並對五角大樓進行了不當施壓。2019年11月，亞馬遜對該決定提起訴訟。去年1月，亞馬遜提出一項動議，要求暫停該合同，直至法院作出裁決。

去年，五角大樓監察长發布報告稱，該項目似乎並未受到白宮的影響。然而，監察長在報告中指出，在整個審查過程中，白宮官員的合作有限，因此無法完成對道德不端行為指控的評估。

微軟周二表示理解五角大樓取消JEDI合同的決定，但表示對該項目的法律鬥爭表明需要進行改革。亞馬遜沒有立即回應媒體的置評請求。

五角大樓的一名官員表示，JEDI訴訟本身並不一定是該機構改變做法的主要原因。但考慮到在此期間情況發生的變化，該機構確定其需求也發生了變化。

國防部表示，預計新合同價值將達到數十億美元，合同最長可達五年。

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編輯：李勝君