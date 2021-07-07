美促歐盟重新考慮數字稅計劃 　憂礙全球企業稅進展

▲ 美國正在敦促歐洲官員，重新考慮在歐盟27國實施數字稅的計劃，擔心破壞全球企業稅協議取得的進展。（法新社資料圖片）

美國正在敦促歐洲官員重新考慮在歐盟27國實施數字稅的計劃，圍繞該稅收的爭端，可能破壞最近全球層面達成公司稅協議所取得的重大進展。

本周20國集團財長於威尼斯會面之前，美國財政部官員周二與記者通話時表示，數字稅提案可能不利於上周達成的、旨在取消所謂數字服務稅的協議。美國認為，這樣的稅收對美國企業構成歧視。

歐盟負責數字事務的副主席Margrethe Vestager的線上日程安排顯示，美國財長耶倫定於周二與她進行對話。根據一份文件，Vestager將於7月20日提出一項歐盟對科技公司的新的稅收方案，比早前計劃晚了一周。

根據上周在經合組織（OECD）達成的協議，130個國家和地區支持設定最低公司稅的計劃，同時共享對跨國公司徵稅的權利。後者針對的是諸如Facebook.、亞馬遜等公司，跨境電子商務佔它們業務的比重頗大。該協議還計劃廢除對跨境電子銷售徵稅的現行法律。

美國財政部官員周二承認，歐洲的官員面臨政治壓力，因此難以撤銷對科技巨頭徵稅的計劃。他們表示，雖然歐盟官員認為新的舉措符合新達成的協議，但是美國官員強調，在10月份總體協議的全文敲定以前，無法知曉是否真的符合。

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編輯：李勝君



