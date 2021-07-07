美眾院兩黨團體挺拜登基建協議 　籲盡快表決

▲ 美眾院兩黨團體挺拜登基建協議，呼籲眾議院迅速進行獨立投票。（法新社圖片）

美國一個由兩黨成員組成的眾議院議員團體周二公開表態，支持總統拜登與跨黨派參議員達成的5790億美元基礎設施協議。在拜登的基礎設施支出計劃進入7月這關鍵月之際，上述議員的支持給予該計劃新的動力。

58個成員組成的問題解決核心小組發表聲明，支持拜登與10位參議員達成的協議，並呼籲在眾議院迅速進行獨立投票。

這實際上是反對眾議院議長佩洛西的主張，佩洛西為協議在眾院獲得通過設置前提條件，即參議院需要通過一項規模更大的稅收和社會支出預算法案。

「兩黨問題解決核心小組強烈支持參議院基礎設施框架，該框架與我們上個月發布的『建設橋樑』提案密切一致。」上述眾議院團體在周二的聲明中表示。 「鑑於該框架的兩黨和兩院性質，我們鼓勵眾議院迅速進行獨立投票，並感謝參議院兩黨合作夥伴和拜登政府密切合作，證明華盛頓仍存在合作的可能。」

要獲得核心小組的正式認可，需要75%的成員簽字支持。一個由5名共和黨人和5名民主黨參議員組成的小組，上個月與拜登宣布達成基礎設施支出協議，目前正在將該法案變成法律文本，以便本月在參議院投票表決。

包括預計將實施的維修保護在內，該協議總計規模達到1.2萬億美元，將通過強化稅收執法、使用費、疫情救濟金另作他用和鼓勵私人投資等多種方式來提供資金。

【美國經濟】拜登推文指與跨黨派達成基建協議 道指曾飈329點

【美國經濟】拜登基建計劃大縮水至1.7萬億美元 兩黨仍存較大分歧

編輯：李勝君



