高盛預料聯儲局 12月前 不會宣布減少買債

▲ 高盛首席經濟學家Jan Hatzius預測，美國聯儲局12月前不太可能減少買債。

高盛經濟學家表示，他們對今年全球增長的樂觀預期，得到愈來愈多競爭對手的認同，預測值離華爾街共識的距離降至2020年4月以來最小。

高盛首席經濟學家Jan Hatzius在周二的一份報告中表示，高盛預測全球經濟今年將增長6.6%，2022年增長4.8%，其他銀行的預測分別為6.3%和4.8%。

Hatzius寫道，「與我們所料一樣，近期基本面增長消息，變得更加喜憂參半 。」

Hatzius指，美國經濟不太可能過熱，因為隨著防疫限制解除和財政支持減弱，經濟增長將放緩。他預計美聯儲局12月前，不太可能宣布縮減購債計劃。

從好的方面來看，美國勞動力市場正在加速，歐洲的企業高管變得樂觀，全球疫苗接種令新冠死亡人數減少。壞的方面，Hatzius注意到美國需求增長放緩，勞動力短缺影響產量，Delta變種毒株正在開始蔓延。

高盛預測美國經濟2021年將增長6.8%，明年增長4.7%，歐元區在這兩個時期將分別增長5.2%和4.5%。

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編輯：李勝君