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【開市9點半】國務院加強中概股監管　完善數據安全法規　藥監局提升抗腫瘤藥臨床標準

股市 06:45 2021/07/07

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（1）滴滴（美：DIDI）遭網絡安全審查及勒令下架App後，國務院昨日印發文件，表示要加強中概股監管，完善數據安全、跨境數據流動、涉密信息管理等法規。隔晚在美上市的中概股大瀉，滴滴大跌兩成，勢拖累本港科技股表現。另外，10年期美國債息跌至1.35厘水平，亦反映外圍資金趨向避險。

國務院：加強跨境監管協作　完善數據安全、跨境數據流動法規

【滴滴出行】滴滴出行盤前曾瀉28%　國信辦據報曾建議暫緩上市

即睇開市9點半重點：

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（2）數據安全成近期內地監管重點，深圳市禁止強制使用人臉識別，條例明年1月起執行。

【數據監管】深圳禁止強制使用人臉識別 《數據條例》明年1月1日起施行

（3）藥監局提升抗腫瘤藥臨床標準，專家認為龍頭公司會受惠。

【異動股】藥監局提升抗腫瘤藥臨床標準　兩大專家：一線創新藥企及CRO龍頭長期受惠

【異動股】藥監局提高抗腫瘤藥門檻　藥明生物、藥明康德大跌反獲大摩看好可長遠受惠

（4）港交所 （00388） 前行政總裁李小加表示，未來處理數據安全問題，將會是一個很大的挑戰。

李小加：無現金時代是下一發展浪潮　數據安全問題將成企業大挑戰

（5）維他奶 （00345） 執行主席羅友禮傳向全體員工發信，指出「襲警事件」違背了公司核心價值，又指已辭退私自發內部通告的員工。

【維他奶】網傳維他奶主席羅友禮發內部信　稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為　正深刻反思

（6）微博（美：WB）董事長曹國偉和一國企投資者正就將微博私有化進行談判，其後微博否認私有化傳聞。

【美股焦點】微博否認董事長曹國偉及國企私有化傳言 美股早段升逾一成

（7）吉利汽車 （00175）全年銷售目標完成41%。

【吉利汽車】吉利6月銷量跌9%至10.02萬部　半年僅達全年目標41%

（8）李嘉誠家族注資入長實 （01113） 變相增持後，近期頻頻增持。

【李嘉誠增持】李嘉誠家族再斥4566萬元增持長實　注資後累購超過2億元

（9）渣打香港財富管理認為，價值股有望延續上半年跑贏增長股之勢。

【大行看法】渣打財管梁振輝：港股下半年波動擴大　第三季料26000至30000間橫行

港股ADR及美股收市情況：

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記者：區嘉俊

欄名 : 開市9點半

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