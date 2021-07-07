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【Bitcoin】美圖料半年業績受累比特幣減值虧損 持貨至今賬仍有賺、股價跌3%

新經濟追蹤 10:14 2021/07/07

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美圖所持加密貨幣至今賬面賺逾4000萬元。

美圖 （01357） 年內斥資1億美元（約7.8億港元），買入合共約3.1萬單位以太幣及940.89單位比特幣。美圖表示，董事會認為區塊鏈行業仍處於早期階段，及加密貨幣就長遠而言具有足夠的升值空間，因此現時無計劃於短期內出售加密貨幣。不過，美圖截至6月底半年業績將錄得比特幣公允價值減值虧損。

至上午10時14分，美圖公司今早股價跌3%，報1.6元，成交約694萬元。

美圖斥資7.8億三度買加密貨幣【下一頁】

美圖指，於6月30日，根據當時市價釐定的已購買以太幣及比特幣的公允價值分別約為6520萬美元及3220萬美元。根據國際財務報告準則項下的相關會計準則，集團將已購買加密貨幣入賬為無形資產，並採用成本模型進行計量。因此，已購買比特幣的公允價值於6月底減少約1730萬美元，預期將於中期業績內確認為減值虧損，而已購買以太幣的公允價值於6月底增加約1470萬美元，則不會在中期業績內確認為重估收益。

美圖稱，相關減值虧損不會對集團中期業績內的現金流、營運及經調整虧損或利潤淨額產生任何重大影響。

美圖也強調，目前已購買以太幣及比特幣的公允價值分別約為7240萬美元及3280萬美元。因此，已購買加密貨幣公允價值較其賬面值的增加淨額約為520萬美元（約4056萬港元）。

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編輯：陳健婷

港股 美圖公司（01357） 比特幣

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