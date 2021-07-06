【Flycation】東瀛遊推暑期熊本縣主題Flycation每位最低499元 7月24日出發（附詳情）

▲ 東瀛遊推出暑期主題專機「熊本魅力再發現」空中漫遊之旅。

東瀛遊 （06882） 表示，熱愛旅行的港人因疫情無法出外，東瀛遊早前推出Flycation環港遊，反應熱烈。今次將聯乘日本熊本縣政府香港代表事務所，推出暑期主題專機「熊本魅力再發現」空中漫遊之旅。旅客可暢遊香港上空，在90分鐘的航程與一系列熊本熊 Kumamon精品一起搭飛機，重拾旅行感覺。

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東瀛遊指，7月24日（星期六）出發的EGL Flycation 淨機票3人同行每位499元，除此之外，可以選擇套票配搭Staycation ，包括香港迪士尼樂園門票連香港迪士尼探索家度假酒店住宿、昂坪360水晶纜車券套票。Flycation亦可配搭本地親子一天遊旅行團，到訪合味道杯麵館，亦可參觀香港文物探知館。

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日本熊本縣主題空中漫遊之旅將在7月24日下午4時半出發，預計下午6時結束，航班為UO6882。

東瀛遊續指，熊本縣主題空中漫遊Flycation獲得熊本縣政府支持，送出總值超過10萬元奬品，包括杖立温泉肥前屋（小國町）、阿蘇之司Villa Park度假飯店、天草Alegria花園酒店、熊本全日空皇冠廣場新天空酒店、熊本Verde酒店及熊本城酒店等溫泉酒店住宿券，還有肥薩橙鐵道（Hisatsu Orange Railway） 午餐加乘車券、阿蘇猴子劇場入場券及紀念品、UMAMON VILLAGE入場券、荒尾市GREENLAND RESORT主題樂園入場券、阿蘇火山博物館入場券、水前寺成趣園入場券及和服體驗等，也有熊本熊限量版紀念品、手信。

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編輯：陳健婷