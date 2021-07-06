展程控股溢價7%易主 完美中國許國偉提全購要約

▲ 廖子情（右）將手上大部份持股售予許國偉家族。執行董事胡淑君（左）將於交易完成後辭去董事職務。

上月30日宣布停牌的展程控股 （01854） 擬賣盤予直銷公司完美中國的創辦人許國偉及其家族。公告指出，展程控股主席兼執行董事廖子情將向許國偉家族控制的公司「佳源」出售5.2億股股份，每股作價0.15元，較展程控股停牌前的0.14元有7.1%溢價。同時，「佳源」同意認購2.52億股展程控股發出的新股，每股作價同樣為0.15元。兩項交易共涉資1.158億元。

交易完成後，「佳源」將持有7.72億股展程控股股份，佔經擴大後股本約51.06%；而廖子情持股減少至13.23%，公眾股東佔比持續則被攤薄至35.71%。

此後，「佳源」有意向公眾股東提出無條件強制現金要約，以每股0.15元收購其他全部股份。

展程控股表示，無意於交易完成後出售集團業務。「佳源」未來將仔細審閱集團業務經營及財務狀況，以制定業務發展業務計劃及策略；如出現合適投資或業務機會，「佳源」或會考慮將本集團業務多元化，以拓闊其收入來源。然而，目前無識別任何有關投資或業務機會，「佳源」亦無就向本集團注入任何資產或業務訂立任何協議、安排、諒解、意向或磋商。

展程控股將於明日（7日）復牌。

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編輯：謝智聰

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