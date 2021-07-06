京東夥中信證券等3億美元 投資內地零售商KK集團

有傳正部署旗下企業KK館來港上市的內地零售商KK集團，剛完成F輪融資。消息指，本輪融資由京東集團(09618)領投，其他投資者包括中信證券(06030)、新天域資本、嘉實基金和洪泰基金等，融資額達3億美元。完成融資後，KK集團估值約30億美元。

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早前有消息指，KK館計劃來港上市，並已委任瑞信及摩根士丹利作上市負責行，初步計劃集資5億美元（約38.8億港元），最快今年內遞交上市申請。KK館成立於2015年，主打進口零售型體驗式門店，旗下品牌有精緻生活方式集合店KKV、進口品集合店等。

KK集團於2019年7月份完成10億元新融資，司於2019年的估值已達到10億美元。據Crunchbase顯示，去年公司通過約1.4億美元E輪融資，當中黑蟻資本、INCE資本有份投資。目前，KK集團旗下品牌門店超過600間，遍布全國100個城市中的300個購物中心，以14至35歲客戶為主要消費群。

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