【樓市現象】買公屋致富 長情業主沽竹園北邨兩房 單位21年大幅升值11倍

現屆政府以重建置業階梯作為房屋政策的目標，政府早年推出的「租置計劃」，的確幫助不少家庭圓置業夢，多年後單位樓價也水漲船高，公屋業主沽出單位也獲利甚豐。

【低水筍盤】呢個屋苑呎價只係8千幾 樓價「5球」以下放盤大把選擇 首置客463萬承接兩房，詳見【下一頁】

「白居二」買家積極入市，二手資助房屋交投量急漲，世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，該行新近錄得黃大仙竹園北邨成交，單位為15座高層10室，實用面積443平方呎，2房1廳間隔，座向西面，外望景觀開揚，原開價328萬元，放盤1個月，累減28萬元或8.5%，成功以300萬元(綠表價) 沽出，實用面積呎價僅6,772元。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

【室內設計】慳錢老婆花35萬裝修450呎公屋 按老公喜好設計迷你浴缸 愛貓享「小遊樂場」 獲網民讚有心思，詳見【下一頁】



據了解，原業主於2000年購入上述單位，當時作價25萬元（未補地價），持貨21年至今易手，賬面獲利275萬元，單位期內升值11倍。



竹園北邨是香港的租者置其屋計劃屋邨，位於穎竹街8號，屋邨於1987年至1989年間落成。設有8座，提供6,736個單位，是全港擁有最多Y3型大廈的公共屋邨。屋邨設有竹園廣場，附近也設有竹園體育館，同時亦有巴士總站，前往港島及九龍各區。

【劏房戶佳音】政府宣布落實「劏房」租管 租期固定為兩年 期內不可加租 最快今年底落實，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍