【新股IPO】內地二手交易平台轉轉 尋求上市前融資

消息指，內地二手交易平台轉轉考慮在上市前進行新一輪融資，集資約4億美元，目前正評估私募股權及戰略投資者對此輪融資的興趣，計劃最快明年上市，考慮上市地點包括美國。

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轉轉目前估值30億美元，現有投資者包括騰訊（00700）及小米（01810）等。上月，轉轉宣布完成小米領投的1億美元D1輪融資，尚(王成)資本、順為資本跟投，計及此前融資及轉轉旗下to B交易平台採貨俠的融資，集團過去半年總融資額已近5.5億美元。

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記者：張以正