【AI面試官】見工新模式？日本銀行採用AI系統　分析應徵者面試表現

▲ 人工智能（AI）應用愈來愈普及，有些企業會在應徵面前中加入AI分析系統。（法新社圖片）

人工智能（AI）應用愈來愈普及，日本有銀行將嘗試在招聘過程中，利用AI系統，分析應徵者的面試表現。

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日本共同社報道，三菱日聯銀行和瑞穗金融集團將會在明年春季入職的應屆畢業生招聘中，試驗性地加入 AI面試系統。銀行將會以AI系統分析應徵者面試表現的優劣，以協助人力資源部的負責人作最終判斷。

報道指出，三菱日聯銀行的第一輪面試在網上進行， 應屆畢業生利用電腦鏡頭，拍攝影片回答企業準備的面試題目。面試官及AI系統將會對影片進行分析及評估。該銀行計畫今年將會評估此模式的運作流程，並擬於明年起全面應用。

三菱日聯銀行每年亦有大量畢業生應徵，因此如何減輕人力資源部的工作負擔成為一直以來的難題。其他銀行，如瑞穗金融集團旗下的瑞穗銀行和瑞穗信託銀行，亦會從今年起於網上面試評估加入AI分析。隨著網上視像面試普及，分析數據變得更容易。

除了支援面試官評估面試表現外，三菱日聯銀行亦希望可以藉AI系統減少主觀判斷，使面試標準能更統一。然而，現時外界亦有聲音表示憂慮，擔心利用AI分析應徵者表現的標準欠透明。歐盟早前公佈有關AI全面監管草案中，亦認為使用AI評估人們，在倫理上存在「高風險」。企業或被要求保證標準透明，並釐清責任。

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責任編輯：葉泳珊