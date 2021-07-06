【碳中和】太古地產廣州太古滙實現100%可再生能源供電　年碳排放量減少超過1.2萬噸

▲ 廣州太古滙項目已全面使用從第三方購入、場外風力發電場產生的可再生電能。

太古地產 （01972） 宣布，旗下位於內地粵港澳大灣區的旗艦項目廣州太古滙現已全面使用可再生電能，成為廣東省首批於業主及租戶營運中實現「淨零碳」年度用電的地產發展商之一。自7月1日起，整個廣州太古滙項目（包括一座高尚購物商場、兩座甲級辦公樓及文華東方酒店）已全面使用從第三方購入、場外風力發電場產生的可再生電能。

太地指，此舉不僅使項目的總碳排放量每年減少超過12,000噸，更將太古地產內地項目的可再生電能佔比提升至逾37%。

廣東省政府於2021年6月推出新政策，允許企業從認可售電公司購買可再生電能，令廣州太古滙成功實現「淨零碳」用電。

相關文章：【電子消費券】Tap&Go夥太古地產推消費券優惠 購物獎賞總值逾470萬

相關文章：【疫苗優惠】太古地產舉辦大抽獎名額500個 每名幸運兒可獲1萬元商場現金券

相關文章：【可持續發展】太古推可持續發展策略SwireTHRIVE 2.0 涵蓋五大重點工作範疇

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵集齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結： https：//bit.ly/3pPwtuA