【新股IPO】朝聚眼科2219超購近113倍 一手中籤率5.67% 暗盤升2.1%

眼科醫療服務集團朝聚眼科（新上市編號：02219）明日掛牌，根據輝立交易平台顯示，朝聚眼科暗盤高開13.2%，報12元，低見9.14元，收市報10.82元，較招股價10.6元升2.1%，一手500股計，每手帳面賺110元。

此外，朝聚眼科是次發售約1.71億股，當中3,343萬股為舊股。原計劃發售股份中，90%為國際配售，10%公開發售。公開發售錄超購112.97倍，經重新分配後，公開發售股數增至50%；認購一手500股中籤率為5.67%，認購18手才可穩獲一手。該股以招股上限10.6元定價，其招股範圍介乎9.48元至10.6元，海通國際及華泰金融控股(香港)為聯席保薦人。

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朝聚眼科是次引入多名基石投資者，包括富國基金、Gigantic Wealth、The Valliance Fund及通柏資本(香港)，合共認購7,467.45萬股股份，佔緊隨全球發售完成後公司已發行股本約10.86%。

是次集所得，約35.8%用於設立新醫院、搬遷及升級醫院；44.8%用於收購醫院；9.4%升級信息技術系統；餘下10%作營運資金。

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記者：張以正