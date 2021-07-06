【疫苗接種】余偉文：憂亞洲接種率低礙復甦　恐美國收緊幣策成更大打擊

▲ 金管局總裁兼金融學院主席余偉文（右），與國際結算銀行（CIB）總經理Agustín Carstens視像對談。。

環球關注美國聯儲局貨幣政策走向。金管局總裁余偉文出席金融學院研討會時表示，目前環球經濟復甦步伐不一，而亞洲區的疫苗接種率遠低於歐美，憂慮倘美國收緊貨幣政策時，正值亞洲疫情反覆，恐對亞洲經濟體造成更大打擊。

就2013年的「縮減量寬恐慌」（taper tantrum）會否重演？余偉文認為情況不可同日而喻，特別是聯儲局市場溝通大有改善，而且亞洲經濟體的基本面已較當年理想，銀行體系緩衝亦都充足。但他補充，不能忽略其他潛在風險，未來會繼續關注相關發展。

他在會上提及，對香港的國際金融中心定位仍然非常有信心，又相信「短期內會有2個新成員加入互聯互通計劃」，即南向債券通及跨境理財通，吸引更多跨境資金南下香港。

余偉文：CBDC第二階段研究數月內出爐

央行數碼貨幣（CBDC）引起與會者關注。余偉文回應時透露，央行數碼貨幣研究第二階段結果將於數月內出爐。若第三階段研究測試順利，則有望正式商業化，屆時跨境支付及結算可以更便宜及更快完成。

香港8間虛擬銀行開業至今超過一年，余偉文形容虛銀向客戶提供全新的客戶體驗，並開發更多新產品等均令人鼓舞。但他坦言，虛銀長遠發展仍要面對一定挑戰，包括如何發展出可持續的收入及盈利增長，以及日益激烈的人才競爭。

他續指，金管局在推動金融科技發展的過程中，核心目的是協助大中小型銀行利用科技，提供更公平且高效的銀行服務。過程中，當局需一邊推動業界採用數碼策略，同時要提供適當的基建支援。

以金管局正在構建的「商業數據通」為例，容許銀行取用企業數據作信貸評估，打破中小企過往需以抵押品貸款的困難。

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