【疫市職場機遇】助失業人士走出困境 眾安夥拍戶戶送推送餐專員特快申請計劃 迎新獎金高達1,500元

本港虛擬銀行眾安（ZA Bank）宣布，與外賣平台戶戶送合作，向香港特別行政區政府公布的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」的申請人提供戶戶送優先工作機會，陪伴失業人士走出生活困境。

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由即日起至 2021 年 11 月 30 日期間，失業人士透過 ZA Bank App 遞交百分百擔保個人特惠貸款計劃申請後，可在申請成為戶戶送送餐專員時，可以獨家專享三大禮遇：

1. 申請優先處理：貸款申請人交齊所需文件後將獲得專屬特快申請碼，推廣期內憑特快申請碼經戶戶送送餐專員招募網站申請成為送餐專員，即有機會優先加入戶戶送送餐團隊，以獨立、靈活的方式獲取收入來源。

2. 免費迎新裝備：申請人正式成為戶戶送送餐專員後，只須於 30 日內完成 30 張訂單，可免費獲贈由戶戶送提供的迎新裝備，當中包括總值200元戶戶送專屬保溫袋、防水外套及短袖 T 恤。

3. 賺取高達1,500元 迎新獎金：申請人成為送餐專員後的 30 日內於指定繁忙時段[7] 完成 50 張訂單，將可享迎新獎金。電單車手的獎金金額為 1,500元，單車手及步兵則為500元。

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ZA Bank 行政總裁許洛聖（Rockson）表示，繼ZA Bank 5月初成為全港唯一參與百分百擔保個人特惠貸款計劃的虛擬銀行，很高興能與戶戶送合力履行社會責任，用科技為有需要的市民解決燃眉之急。他表示，疫情期間戶戶送為香港餐飲業創造了大量工作機會，相信能與 ZA Bank 全力支持的百分百擔保個人特惠貸款計劃相輔相成，共同推動就業市場。

戶戶送香港區營運總監白家豪（Karl Bachian）表示：「疫情期間，戶戶送有幸協助飲食業及其他受影響人士開拓收入來源，維持生計。送餐專員是我們的重要合作夥伴，戶戶送致力為送餐專員提供合理的服務費和彈性的工作時間，我們亦為送餐專員提供意外保險，讓他們可以安心工作。」

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「百分百擔保個人特惠貸款」的計劃下，ZA Bank 會為合資格申請發放高達8萬元的貸款額[10]，還款期最長 6 年，年利率固定為 1%。申請人可選擇首 12 個月還息不還本，並在隨後 5 年分期償還本金及利息。在還款期結束時還清全部貸款連利息後，申請人將獲退還全部利息。

即日起至 2021 年 7 月 31 日，全新ZA Bank 用戶成功申請計劃，並在申請貸款過程中成功開立 ZA Bank 賬戶兼提取貸款，即可獲額外400元的現金獎賞。另外，現有 ZA Bank 用戶推薦朋友使用邀請碼成功申請計劃及提取貸款，並在申請貸款過程中成功開戶，推薦人可獲200元現金獎賞，被推薦人亦可在400元的現金獎賞的基礎上，額外獲得100元。

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記者：陳詠妍