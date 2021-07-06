【維他奶】網傳維他奶主席羅友禮發內部信　稱襲警事件為公然挑戰法律的嚴重暴力行為　正深刻反思

自7月1日襲警事件後，維他奶 （00345） 捲入一連串風波，包括遭內地網民呼籲抵制，內地代言人亦終止合作等。微博最新流傳維他奶執行主席羅友禮向全體員工發內部信，指出「襲警事件是公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為」，違背了公司核心價值，又指已辭退私自發內部通告的員工。本報已就信件向維他奶查詢。

事件發生後，維他奶股價由29.4元累跌至25.9元，以發行股數10.67億股計，市值累積蒸發37.3億元。

微博最新流傳羅友禮向全體員工內部信：

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維他奶風波發酵，傳香港區人力資源總監傳離職，看【下一頁】

羅友禮在信中指出，過去幾天發生的事件需要集團完全專注處理，並考驗集團能否在這一過程中始終堅持維他奶自創立以來所建立的核心價值觀，又指「這件事我也在深刻反思」。

羅友禮提到，父親羅桂祥創立維他希望為香港及所有中國人提供服務。作為一家擁有80多年歷史的企業，愛國愛港已經銘刻進維他奶的DNA。現時維他奶的發展規模已遠超創建之初的願景，誠信、勤奮、互相幫助以及對公司所在地政府的完全忠誠，也深刻融入維他奶的DNA。

他指，「7月1日在中國香港銅鑼灣發生的襲警事件是公然挑戰法律的嚴重違法暴力行為。這也完全違背了我們公司的核心價值觀」。

「我們一直以來都是，也會繼續嚴厲讉責破壞中國香港、內地和所有經營所在地安全與穩定的暴力和行為。」他指，集團正支持及配合港府及警方根據國安法對此的徹底調查，希望案件盡快水落石出，也祝福受傷的警員能早日康復。

已就私自發信員工展開詳細調查

維他奶早前指上周五網上流傳的文件，由一名員工私下撰寫並內部轉發，未經高級管理層授權。羅友禮指，該信中措辭極為不當，員工行為極不恰當，完全偏離了維他奶的信條和核心價值，「我認為這是完全不可以接受」。他指，集團對事件已開展詳細調查，並將該員工正式辭退，同時維他奶保留追究該員工的法律責任的權利。

羅友禮又提到，為解決、消除以及預防未來類似的情況而採取的系列措施是有效及必要，但還不充份。因此，計劃研究維他奶的每個人如何以最清晰的方式持續實現集團的核心價值及責任。

羅友禮強調，須嚴格遵守所在每一個國家及地區的法律法規，是集團永遠不能放棄的基本責任，也是維他奶的底綫。

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