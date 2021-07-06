【新股IPO】小鵬汽車9868明日掛牌 一手中籤率10% 暗盤微跌0.4%

小鵬汽車（新上市編號：09868）將於明日（7日）掛牌，不過暗盤表現跟過去不少中概股來港上市表現相似，同樣跌穿招股價。根據輝立交易平台顯示，小鵬汽車暗盤開市報165.1元，全日高見166元，低見161.8元，收市報164.3元，較招股價165元微跌0.4%；以每手100股計，一手帳面蝕70元。

此外，小鵬汽車是次來港上市發行8,500萬股，當中5%在港公開發售，公開發售錄超購13.73倍，國際配售則錄得超購7.54倍；一手中籤率為10%，投資者需認購20手才能穩獲一手；聯席保薦人為摩根大通及美銀證券。

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是次集資所得，當中約45%用於拓展產品組合及開發更先進的技術；約35%用於通過提升品牌認知度，借助全渠道營銷策略獲取客戶，以及在國內及國際市場增加銷售及服務接觸點，以加速業務擴張；約10%用於提升生產能力，包括擴大產能、升級生產設施和開發生產技術；餘下10%用於一般公司用途，包括用作運營資金。

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記者：張以正