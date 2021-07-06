【海洋公園】海洋公園推「夏日SING樂薈」　藉音樂及藝術展示地區獨有文化

▲ ​​​​​​​海洋公園將於7月17至18日舉辦「夏日SING樂薈」，以香港及南區文化特色為主題的藝術及音樂活動。

海洋公園將於7月17至18日舉辦「夏日SING樂薈」，讓訪客於周末一連兩天投入以香港及南區文化特色為主題的藝術及音樂活動。另外，海洋公園三個極具標誌性的機動遊戲即將於今年八月底退役，訪客可把握最後機會，入園重溫體驗。

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於「夏日SING樂薈」音樂會上，訪客可在海洋公園怡慶坊欣賞八隊本地人氣組合的演出，包括 per se、 Nowhere Boys，每晚將有四隊組合由晚上七時至九時半演出。 在一連兩天的活動當中，一系列以港島南區獨有文化和歷史為主題的「藝術看南區」藝術品，將會在海洋公園光影站及OPX體驗站展出。重點展品包括由著名火龍師傅吳江南師傅親手編紮的《香港仔火龍》、由一群南區學生將碩果僅存的香港漁村風貌，以瓷片記載繪畫而成的《光影漁陶》。訪客更可可動手參與手工藝工作坊，製作特色香包或色彩繽紛的禪繞，每天三節的工作坊將於水都餅店舉行，每節45分鐘，最多容納12人，名額先到先得。



公園將於7月8日起推出「夏日SING 樂薈」標準及升級套票，訪客只需以低至一張成人標準入場門票的價錢（即港幣498元），持票人不但可入園暢玩一天，亦可於入場當晚的「夏日SING 樂薈」音樂會上，一次過觀賞四隊本地人氣樂隊的演出。此外，兩款套票亦包括一份「夏日美食套餐」及一張「海洋快證」，訪客憑「海洋快證」即可於指定機動遊戲或設施之中，自選三項享受特快通行服務，而指定設施當然包括上述三個即將退役的機動遊戲。除以上專享優惠之外，售價為港幣618元的升級套票更額外含食尚水都「燒Yaki」美食套餐一份。此外，「夏日SING 樂薈」手工藝工作坊亦只限持上述套票的訪客尊享。

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責任編輯：蘇穎琪