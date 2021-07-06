▲ 【電子消費券】美麗華Mira推逾600萬元消費券多重賞 消費滿$500送$500商場現金券回贈

5000元電子消費券最快8月1日派發，恒地 （00012） 旗下美麗華集團將於8月1日至12月31日推出「MIRA消費券多重賞」，聯合旗下商場、酒店及餐飲送出超過5,000份低至3折的獎賞禮遇，總值超過600萬元。

電子消費券登記網站及常見問題【下一頁】

推廣期內，以Alipay HK、WeChat Pay HK、八達通或Tap & Go「拍住賞」於Mira Place商場消費，最高可享滿$500送$500商場現金券回贈及雙倍積分獎賞，適用於場內超過70間商戶及餐廳，包括Don Don Donki、UNIQLO、無印良品等。

至於美麗華旗下酒店The Mira Hong Kong及Mira Dining共12間中西食府，包括國金軒及翠亨邨，以電子消費模式消費即可享額外9折獎賞，最高享75折的「折上折」優惠，包括酒店訂房、用餐及水療體驗；餐廳精選套餐及主餐牌額外折扣等。

新地商場現金券加碼至逾1700萬元【下一頁】



另外，網上商店Mira e-Shop將於8月1日同步舉行一連7天的限時快閃優惠，只需以Alipay HK或WeChat Pay HK付款，便能享有多款低至3折的五星級住宿及米芝蓮推薦的美饌優惠，包括半價品嚐國金軒、翠亨邨及The French Window套餐；及3折享受The Mira Hong Kong酒店套房連美饌體驗等。

更多【電子消費券】消息

相關文章：【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠 一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）

相關文章：【電子消費券】AlipayHK﹕以AlipayHK領取消費券毋須為帳號作身份確認

2021書展早鳥3重賞︰《香港經濟日報》電子版全年至低價＋高達$340現金賞＋禮物<優惠詳情>

一鍵？齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結：

https：//bit.ly/3pPwtuA