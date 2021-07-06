【有相睇】為住鐵路上蓋不惜追價入市　首置客斥905萬買匯璽一房戶　呎價近2.6萬

樓市續旺，樓價連升多個月，雖然近日升幅稍緩，但仍有買家怕遲買更貴，加速入市。香港置業陳嘉信表示，日前有首置客追價5萬元入市匯璽II一房戶，實用呎價達25,931元。

成交單位為匯璽II 3B座高層E室，屬一房間隔，向東北望山景，實用面積約349平方呎。陳嘉信指，業主原以約900萬元放盤，吸引外區客洽詢，其後反價5萬元，獲買家追價入市。據悉，新買家為首置客，心儀物業位處鐵路上蓋，而且享高層山景，睇樓3次後即決定入市。

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資料顯示，原業主於2017年12月以約766.3萬元購入上述單位，是次轉售帳面獲利約138.7萬元，物業升值18.1%。

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