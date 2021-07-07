【買樓抉擇】500多萬的開放式230呎單位 值不值得買？ 網民：睡覺時毫無私隱

香港樓市寸金呎土，納米樓成趨勢，想要一個小窩居，應怎麼辦？近日有網民於網上討論區發文，指首期受人工所限，只能考慮最多500多萬的樓，所以他詢問開放式230呎的單位有沒有升值空間。

網民經歷：

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【室內設計】文職女輪候8年終入伙公屋 230呎蝸居變貓咪樂園 【下一頁】

此帖文一出，引來不少網民建議，有人認為不要買開放式，因為睡覺時毫無私隱，而且不能與洗衣機隔開。如果是一房還可以，並提議他買二手樓，但有人卻認為舊樓維修很麻煩，新樓比較好。

另有網民覺得如果樓主想要比較新又符合預算的話，鑽嶺是比較好的選擇，而且是市區，換樓都容易一點。然而，有人認為少於三百呎的樓盡量不要去想，因為兩百幾呎，家庭客不會買又不會租，換樓客又不會買，客路已經窄。再加上過去一年已經有十萬人離開，生育率創新低，究竟未來還有多少承接力會買劏房戶是一個問題。

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責任編輯：陳頌潔