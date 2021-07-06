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【滙豐HSBC】滙豐更新網上及流動理財條款、刪走「只供香港使用」字句　重申海外如常使用

Hot Talk 19:28 2021/07/06

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HSBC滙豐早前修訂網上及流動理財服務條款，其中列明服務「只供香港客戶在香港使用」，惹起外界關注。滙豐今日再更新條款，刪走「只供香港使用」、「香港以外切勿使用、下載」等引起誤會的字句。滙豐發言人重申，香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務。

【較早前報道】網上及流動理財服務只供在香港使用？　滙豐恒生：香港客戶於海外可如常使用｜詳見【下一頁】

滙豐今日再更新上次引起關注的條款，以減低疑慮。在新的網上及流動理財使用的條款中，針對客戶在香港以外地方使用網上及流動理財，具體陳述若因應「身處或居住的司法權區的法律或規例不准滙豐提供某些產品及服務」，滙豐則未必獲准在該司法權區提供該等產品及服務。

同時，刪去「只供在香港的客戶在香港使用」、「身在香港以外或並非本行客戶的，切勿使用、下載或分發網上或流動理財」的字句。

滙豐發言人表示，為闡明原意，相關章節已經更新。發言人又強調，香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務。然而每個司法管轄區對提供銀行服務和產品的監管法規有所不同。相關章節僅旨在提示滙豐網上及流動理財用戶有關情況。

滙豐最新更新的網上及流動理財服務條款。（網頁截圖）

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