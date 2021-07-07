【滴滴出行】國務院加強中概股監管　科技股沽壓未止、騰訊跌逾2%

▲ 中國政府發出文件，提及要加強中概股監管。

滴滴（美：DIDI）、滿幫集團（美：YMM）、看準網（美：BZ）等中概股赴美上市後不久即遭網信辦調查國家網絡安全。新華社刊登中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，當中提及進一步加強跨境監管執法司法協作、要加強中概股監管。

科技股沽壓未完，騰訊 （00700） 現跌2.5%，最新報545元，盤中低見538.5元，成交額66億元；阿里巴巴 （09988） 現報205.6元，跌1.8%；美團 （03690） 現跌1.9%，最新報284.2元。另外，嗶哩嗶哩 （09626） 現跌5.6%，最新報841.5元，為跌幅最大科指成份股。

文件指出，要切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設；修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，列明境內行業主管和監管部門職責，加強跨部門監管協同。

部份重要條文：

👉加強跨境監管合作。完善數據安全、跨境數據流動、涉密訊息管理等相關法律法規。抓緊修訂關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定，壓實境外上市公司信息安全主體責任。加強跨境訊息提供機制與流程的規範管理。堅持依法和對等原則，進一步深化跨境審計監管合作。探索加強國際證券執法協作的有效路徑和方式，積極參與國際金融治理，推動建立打擊跨境證券違法犯罪行為的執法聯盟。

👉加強中概股監管。切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設。修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，明確境內行業主管和監管部門職責，加強跨部門監管協同。

👉建立健全資本市場法律域外適用制度。

👉強化市場約束機制。推進退市制度改革，強化退市監管，嚴格執行強制退市制度，研究完善已退市公司的監管和風險處置制度，健全上市公司優勝劣汰的良性循環機制。加強證券投資基金發行和運作監管，對嚴重違法違規的基金管理人依法實施市場退出，做好風險處置工作，保護基金持有人合法利益。完善交易場所、行業協會等對證券違法違規行為的自律監管制度。

👉完善證券案件偵查體制機制。進一步發揮公安部證券犯罪偵查局派駐中國證監會的體制優勢

👉依法嚴厲查處大案要案。堅持分類監管、精準打擊，全面提升證券違法大案要案查處質量和效率。

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