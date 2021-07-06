【滴滴出行】中共中央辦公廳、國務院辦公廳：做好中概股公司風險及突發情況應對

▲ 中國政府發出文件，提及要加強中概股監管。

滴滴（美：DIDI）、滿幫集團（美：YMM）、看準網（美：BZ）等中概股赴美上市後不久即遭中國網信辦調查。新華社今日刊登中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關於依法從嚴打擊證券違法活動的意見》，當中提及要加強中概股監管。

文件指出，要切實採取措施做好中概股公司風險及突發情況應對，推進相關監管制度體系建設；修改國務院關於股份有限公司境外募集股份及上市的特別規定，列明境內行業主管和監管部門職責，加強跨部門監管協同。

同時，要建立健全的資本市場法律域外適用制度，制定證券法有關域外適用條款的司法解釋和配套規則，深入訂立法律域外適用具體條件及列明執法程序、證據效力等事項；加強資本市場涉外審判工作，推動境外國家、地區與中國對司法判決的相互承認與執行。

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編輯：謝智聰

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