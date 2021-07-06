  • 29°C
香港時間 : 2021706日 (二) 19:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

維港1號首輪沽逾9成單位　再推106伙應市　折實價798.8萬起

股樓投資 19:23 2021/07/06

分享：

由中國海外（00688）發展的啟德跑道區新盤維港1號於上周六（3日）進行首輪銷售400伙，首日即沽出370伙，佔可售單位92.5%。反應熱烈之下，發展商隨即加推價單第4號，新價單涉及106伙。

新推出的106伙涵蓋一房至三房單位，當中包括28個一房、57個兩房及21個三房戶，實用面積由330至766平方呎不等。新價單繼續提供最高13.5%折扣優惠，以最高折扣計，整批折實售價由798.8萬元起，至2,137.4萬元，折實呎價則由23,204元至28,748元，折實平均呎價為26,814元。

中海外地產董事總經理游偉光表示，首輪即日沽出的370伙，套現約41.45億元。而是次加推的單位中，撇除景觀、樓層等因素，部分單位實際加幅約2%，此外項目已由即日起收票。

維港1號示範單位及發展項目相片

    點擊圖片放大
    +6
    +5

延伸閱讀︰

啟德維港1號開價有驚喜　折實平均呎價22977　一房入場656.3萬起　平過同區新盤【下一頁

啟德維港1號加推106伙　折實最平704.2萬起　首次推出三房單位【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【有相睇】放盤極罕有　買家鍾情屋苑配套及開則　破頂價承接荃灣城市廣場
2021/07/05
【有相睇】放盤極罕有　買家鍾情屋苑配套及開則　破頂價承接荃灣城市廣場
【有相睇】投資客快狠準！睇樓3小時果斷入市　700萬買德福花園頂層單位
今日
【有相睇】投資客快狠準！睇樓3小時果斷入市　700萬買德福花園頂層單位
【買樓理財】年輕首置客獲父母資助　再獲業主「象徵式」減價4萬　終完成置業夢想
今日
【買樓理財】年輕首置客獲父母資助　再獲業主「象徵式」減價4萬　終完成置業夢想

你可能感興趣

【有相睇】放盤極罕有　買家鍾情屋苑配套及開則　破頂價承接荃灣城市廣場
14:51 2021/07/05
【有相睇】放盤極罕有　買家鍾情屋苑配套及開則　破頂價承接荃灣城市廣場
【有相睇】投資客快狠準！睇樓3小時果斷入市　700萬買德福花園頂層單位
今日 15:49
【有相睇】投資客快狠準！睇樓3小時果斷入市　700萬買德福花園頂層單位
【買樓理財】年輕首置客獲父母資助　再獲業主「象徵式」減價4萬　終完成置業夢想
今日 17:03
【買樓理財】年輕首置客獲父母資助　再獲業主「象徵式」減價4萬　終完成置業夢想
私人屋苑 啟德 維港1號 中國海外

上一篇文章

【室內設計】夫婦愛誇張大膽設計 擲35萬裝修475呎新居 孤形牆紙視覺震撼 宛如置身夜幕下熱帶雨林

下一篇文章

【劏房戶佳音】政府宣布落實「劏房」租管 租期固定為兩年 期內不可加租 最快今年底落實
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版