維港1號首輪沽逾9成單位　再推106伙應市　折實價798.8萬起

由中國海外（00688）發展的啟德跑道區新盤維港1號於上周六（3日）進行首輪銷售400伙，首日即沽出370伙，佔可售單位92.5%。反應熱烈之下，發展商隨即加推價單第4號，新價單涉及106伙。

新推出的106伙涵蓋一房至三房單位，當中包括28個一房、57個兩房及21個三房戶，實用面積由330至766平方呎不等。新價單繼續提供最高13.5%折扣優惠，以最高折扣計，整批折實售價由798.8萬元起，至2,137.4萬元，折實呎價則由23,204元至28,748元，折實平均呎價為26,814元。

中海外地產董事總經理游偉光表示，首輪即日沽出的370伙，套現約41.45億元。而是次加推的單位中，撇除景觀、樓層等因素，部分單位實際加幅約2%，此外項目已由即日起收票。

維港1號示範單位及發展項目相片

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