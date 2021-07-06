【港航財困】香港航空永續債三度延遲支付利息　累計拖欠逾11億元

▲ 港航6.83億美元規模的永續債第三度延期支付利息。

香港航空（Hong Kong Airlines）早前大幅裁員，而且自2020年7月起連續拖欠兩期永續債利息，旗下藍色天景（Blue Skyview Company）再發公告，已通知6.83億美元永續債持有人將延期支付7月26日到期的利息，涉資約2433萬美元（約1.9億港元）。

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根據條款，由於香港航空延遲支付利息，去年7月到期的利息息率將變為12.125%，今年1月及7月到期的利息息率則變為15.76%，意味港航該筆永續債至今已合共拖欠利息1.49億美元（約11.6億港元）。

香港航空該筆6.83億美元規模的永續債發行於2017年，每半年支付利息，原票面息率7.125厘。該債券自2019年2月停止買賣，至今仍繼續停牌。

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編輯：陳健婷