【每日焦點】蘋果iOS平台廣告支出預算減三分之一　HomePod系統升級後出現過熱問題

▲ 最近有數據指出，廣告商在蘋果（Apple）iOS平台投放的廣告支出預算下降三分之一。另外，升級至HomePod 15 Beta測試版的用戶表示，使用HomePod裝置時出現過熱問題。

近年用戶愈來愈注重數據私隱問題，自從蘋果（Apple）推出iOS 14.5系統更新後，用戶可在程式內設定是否允許追蹤使用資料，以加強網絡個人私隱。不過最近就有外媒報道指，Apple實施新私隱政策數月內，廣告商正轉而在Android平台投放廣告，有數據指出，廣告商在iOS平台投放廣告的預算將下降三分之一。

【蘋果私隱政策】蘋果廣告客戶轉投Android平台 iOS廣告支出預算下降三分之一

早前Apple發布iOS 15、iPadOS 15、HomePod 15等系統測試版本。最近就有外媒報道指，有外國網民反映，當HomePod升級至HomePod 15 Beta版本後，裝置竟出現過熱及損壞問題，更無法暫停播放音樂，只能透過頂部觸控功能進行操控。

【蘋果HomePod】蘋果推HomePod 15.0系統測試版 用家投訴：出現過熱問題或引致損壞

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責任編輯：李寶如



