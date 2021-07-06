【期貨期權】港交所推比亞迪電子海底撈等多隻股票期貨及期權合約

▲ 【期貨期權】港交所推比亞迪電子海底撈等多隻票期貨合約

港交所 （00388） 宣布，分別於7月19日（星期一）及7月26日（星期一）分批推出6隻新的股票期貨合約及5隻新的股票期權類別，新股票期貨合約首六個月的證監會徵費將可獲得豁免。

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新推出期貨合約的上市公司包括比亞迪電子 （00285） 、比亞迪 （01211） 、眾安在綫 （06060） 、海底撈 （06862） 、農夫山泉 （09633） 、攜程 （09961） 。

新推出期權類別的公司包括比亞迪電子 （00285） 、眾安在綫 （06060） 、海底撈 （06862） 、農夫山泉 （09633） 、攜程 （09961） 。

今年衍生產品市場交投活躍，截至7月初，股票期貨及股票期權合約的日均成交量分別逾1.1萬張合約及68.7萬張合約，創出期內紀錄新高。股票期貨及期權的未平倉合約亦在今年3月創出紀錄新高，分別為61,238張合約（2021年3月22日）及15,625,280張合約（2021年3月29日）。

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