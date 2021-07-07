【樓市熱話】$2224平租3房2廳連車位給好友 十年後退租感崩潰 引網民熱議

業主最怕遇上「租霸」，但近日有網民於網上討論區發文，指十年前將一個「三房兩廳」連車位的物業，以低於市價租給相熟的公務員夫婦朋友。直到最近對方退租，樓主進屋一看，傳說中的鬼屋出現了，令她崩潰說：「暈倒了....這還能住人嗎？」

樓主由最初每月只收 5600新台幣（約 1557港元），至近年才加至 8000新台幣（約 2224港元）沒有收他們任何押金，一分錢都沒有收取按金。惟樓主入屋後令她大吃一驚，形容單位髒亂如鬼屋，感到心痛。

按圖了解更多，單位髒亂如鬼屋：

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

【劏房戶佳音】政府宣布落實「劏房」租管 租期固定為兩年 期內不可加租 最快今年底落實 【下一頁】

此帖文一出，引起熱議，不少網民對樓主情況表示同情，並各自分享租給無品租客的行為。「曾租給年輕女孩，第二個月就不給租金，每個月追討不到，還鬧失蹤，結果屋內有個20幾歲男生，說房子不是他租的，女友跑了！不管租金，四十坪房子，半年堆積如山一樣的垃圾，還有一隻奄奄一息的幼狗，就給擺爛，最後還幫他付搬家費，垃圾請了 3.5 噸垃圾車載走！」

另有網民持相反意見認為起碼房客有把東西垃圾都清走，已經很好了。「本來再出租，也是要找人來清潔，難道房東想省清潔費？賺了租金，又要房子一直整潔乾淨無受損，怎麼可能？」有人認同在外面租房子，遇到不少得了便宜還賣乖的房東，並表示：「看來看去都是習慣問題，不一定我愛乾淨，全世界都愛乾淨，而畢竟房客租了十年，這十年來如果沒有這位房客，她敢肯定十年房子一定都是出租出去嗎？」

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳頌潔