【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策

▲ 較早前，內地有多款應用程式合作開發一項新技術，以試圖繞過Apple新私隱規定，目前Apple已拒絕多個程式更新申請及上架。

本年4月份，蘋果（Apple）推出iOS 14.5系統更新，並新增「應用程式追蹤透明化」（ATT）功能。早前有報道指，內地多款應用程式合作開發一項新技術，以試圖繞過Apple的新私隱規定，Apple現已拒絕多個內地程式的更新申請，並阻止在平台上架。

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由於Apple現行的新私隱規定，可讓用戶拒絕應用程式追蹤個人使用資料。早前抖音、百度、騰訊QQ等內地程式，就一同推出「中國廣告協會互聯網廣告標識」（CAID）技術，以對抗App Store的私隱措施。即使用戶選擇拒絕，程式開發商仍可利用CAID技術來進行追蹤，以便作出廣告投放。

外媒報道指出，目前Apple在審核階段時，已拒絕多個使用CAID技術的應用程式上架，防止各種程式繞過私權規定，對用戶進行追蹤。業內人士認為，是次Apple毫不手軟封殺任何使用CAID技術的應用程式，可更加有力打擊設法繞過私隱規定的程式。

責任編輯：李寶如