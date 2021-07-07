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【歐國盃】英小學拍片撐英格蘭 竟被批鼓吹足球流氓？

環球社會熱點 08:05 2021/07/07

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英格蘭即將在香港時間周四凌晨，主場迎戰四強對手丹麥，爭取首次打入歐洲國家盃決賽。英國一所小學決定製作宣傳片支持英格蘭，但影片公開後，更多人批評影片，指摘內容鼓吹不良風氣。

【歐國盃】英格蘭再創佳績 四強波飛炒貴近20倍 【下一頁】

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位於蘭開夏郡的弗萊克弗利特小學（Flakefleet Primary school）早前決定模仿知名歌曲Vindaloo的音樂錄影帶，收集學生前進的短片，製作宣傳片支持英格蘭。片中的出演小朋友參照錄影帶的邁步前進，配以英格蘭球衣或裝飾，為英格蘭加油打氣。

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不過，由於選曲Vindaloo素來被指與英國足球流氓文化掛鉤，加上片中未見太多其他有色人種人物出現，影片甫公開便遭受不少批評。有人形容影片的一群群天真小朋友就如「充滿威脅的白人人潮」（a sea of aggressive white faces），更甚指影片是「無腦的足球流氓主義」（mindless hooliganism）。

因為反應過於「熱烈」，校方一度撤走影片，及後再度上架。校長麥克帕特林（Dave McPartlin）雖未正面回應事件，但曾留言稱社交網站的黑暗面使人不禁懷疑現實社會。

責任編輯：吳漢培

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