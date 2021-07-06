賈偉德承認 英國今夏或日增10萬確診

英國政府預計在7月19日，正式全面解封，英國多方人士憂慮，解封或造成新一輪新冠疫情爆發。新任衛生大臣賈偉德表示，英國民眾需與病毒共存，不能活在只專注於疫情的世界。惟賈偉德承認，解封後英國夏天或單日增過10萬宗確診個案。

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賈偉德（Sajid Javid）接受英國天空電視台（Sky News）採訪表示，民眾應利用新冠疫苗帶來的有效性，學習與病毒共存。

賈偉德強調，當局堅持解封並非因覺得死亡數目處於可接受水平，而是明白「不能活在只專注疫情的世界」。英國還有很多事務需要處理，包括其他範疇醫療、教育等。

賈偉德透露，英國約有700萬人因疫情關係，未有就其他健康問題求醫。他指自己對數目感到震驚，現在需要著手處理，不能因新冠疫情而忽視。

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賈偉德承認，解封2周後，英國確診數目將會持續上升，夏天單日新增個案或將高達10萬宗。他預計，7月19日解封時的確診個案數目，將會是現時2倍，即每日新增約5萬宗。賈偉德強調，情況將隨著英國完成疫苗接種人士數目而改變。英國教育大臣韋廉信（Gavin Williamson）表示，當局已就不同情況制定學校重開計劃，並作好更換計劃準備。

對英國首相約翰遜（Boris Johnson）堅持如期解封，賈偉德感到十分滿意。惟他同時警告仍有隱憂，或會有能夠對抗疫苗的新變種病毒出現。賈偉德表示，雖然目前仍未有相關跡象，但無人能夠排除其可能性，故政府保留部分限制權力是合理。

責任編輯：李俊儀