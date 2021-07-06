  • 29°C
香港時間 : 2021706日 (二) 19:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3nm芯片】傳Apple及Intel藉採TSMC 3nm芯片　生產伺服器等IT產品

3nm芯片

科技 19:30 2021/07/06

分享：

台灣積體電路製造公司日前宣布預料於2022年下旬有限量生產3nm芯片。

台灣積體電路製造公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company，TSMC）致力於追求更先進的芯片製程技術，現時已準備投產3nm芯片。該企日前宣布預料於2022年下旬有限量生產3nm芯片。

【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策

該企的3nm製程技術最快會於2022年投產，實際應用此技術的產品則預料會在2023年推出。該企稱，3nm製程技術較以往5nm 製程技術可減少用電量達 25%至30%。而該技術將會由位於台灣南部科學工業園區的廠房提供。

據悉，Apple及半導體公司Intel將率先採用台積電的3nm製程技術，用作生產一系列資訊科技（Information Technology，IT）產品。Apple將利用該技術生產 iPad，但下年度推出的新一代iPhone來不及採用3nm製程技術。另一方面，Intel則會亦應用它生產手提電腦內的中央處理器及伺服器。 

Intel採用該企芯片的同時卻又開發自家製程技術，當中採用的芯片數量比Apple還要多，相信是希望多管齊下以確保生產IT產品的過程一切順利。

【遊戲熱話】Switch遊戲主機全球銷量達8743萬部　遊戲總出貨量逾5億套

【華為新品】華為7月6日發布平板電腦MatePad 11　預載HarmonyOS 2系統

責任編輯：陳泳如

 

相關文章

【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？
今日
【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？
【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策
今日
【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策
【每日焦點】美國數百間企業受勒索軟件攻擊　華為明日發布搭載鴻蒙系統MatePad 11
2021/07/05
【每日焦點】美國數百間企業受勒索軟件攻擊　華為明日發布搭載鴻蒙系統MatePad 11

你可能感興趣

【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？
今日 18:17
【科技新知】Vivo申請新專利　智能手機竟可內置航拍機？
【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策
今日 14:06
【人工智能】USC創科中心研AI系統　「CaSiNo」可與人類辯論及商討對策
【每日焦點】美國數百間企業受勒索軟件攻擊　華為明日發布搭載鴻蒙系統MatePad 11
20:00 2021/07/05
【每日焦點】美國數百間企業受勒索軟件攻擊　華為明日發布搭載鴻蒙系統MatePad 11
流動裝置 Apple Intel iPhone 晶片

下一篇文章

【蘋果私隱政策】蘋果拒絕多款內地手機Apps上架　防止透過CAID技術繞過新私隱政策
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版