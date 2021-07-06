▲ 台灣積體電路製造公司日前宣布預料於2022年下旬有限量生產3nm芯片。

台灣積體電路製造公司（Taiwan Semiconductor Manufacturing Company，TSMC）致力於追求更先進的芯片製程技術，現時已準備投產3nm芯片。該企日前宣布預料於2022年下旬有限量生產3nm芯片。

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該企的3nm製程技術最快會於2022年投產，實際應用此技術的產品則預料會在2023年推出。該企稱，3nm製程技術較以往5nm 製程技術可減少用電量達 25%至30%。而該技術將會由位於台灣南部科學工業園區的廠房提供。

據悉，Apple及半導體公司Intel將率先採用台積電的3nm製程技術，用作生產一系列資訊科技（Information Technology，IT）產品。Apple將利用該技術生產 iPad，但下年度推出的新一代iPhone來不及採用3nm製程技術。另一方面，Intel則會亦應用它生產手提電腦內的中央處理器及伺服器。

Intel採用該企芯片的同時卻又開發自家製程技術，當中採用的芯片數量比Apple還要多，相信是希望多管齊下以確保生產IT產品的過程一切順利。

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責任編輯：陳泳如