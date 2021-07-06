【劏房戶佳音】政府宣布落實「劏房」租管 租期固定為兩年 期內不可加租 最快今年底落實

香港長期面對房屋供應短缺問題，其中劏房戶的處境更嚴峻，普遍出現愈住愈貴的問題。政府周二（6日）終落實「劏房」租管的修例工作，建議引入新管制措施，如劏房租賃雙方要簽署「規管租賃」協議，主要建議包括租期固定為兩年，期間租金可減不可加等。



運房局於2020年4月成立「劏房」租務管制研究工作小組，研究實施劏房租務管制的可行性，小組早前已向政府提交報告。運輸及房屋局局長陳帆周二指出，小組已提交報告，政府經仔細考慮後，認同工作小組建議的措施及框架，認為可為劏房客提供合理保障，政府原則上接納報告建議，並會修例實施管制。

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他表示，法例的草擬工作已完成，並將於7月9日將刊憲，7月14日首讀，預計若在草案在今個立法年度獲通過，租管最快可於今年尾或明年初落實。

政府建議引入的新管制措施，是劏房租賃雙方需要簽署「規管租賃」協議，建議包括租期固定為兩年，期間租金只可減，不可加。而租客有權在1年死約期後，給予業主1個月通知後停止租賃。租客可享有4年租住權保障，首個兩年合約結束後，有權續租一次，而續租時加租幅度也設「封頂」，最多只可加15%。同時，業主不能要求租客支付租金、按金、設施賠償以外的款項。

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此外，業主向租戶收取的水電費，不得超過帳單收費總和，也須盡快維修保養「劏房」水渠、喉管、窗戶及電線。如業主違反水電收費規定，即屬犯罪，首次被定罪可處罰款1萬元，再犯可處罰款最高2.5萬元。與此同時，業主需在「規管租賃」租期開始後60日內 ，向差估署提交租賃資料等。



究竟政府如何為劏房定義﹖運輸及房屋局主任（特別職務）陳嘉信表示，建議參考建築物圖則或公契，若租約只租出整個單位的一部份，都可納入租管範圍內。他又指，不論是工商業單位、住宅單位，只要有大廈公契，都可納入租管範圍內；若屋宇無圖則或公契，便不能介定成「單位」，於是不能納入條例。換言之，寮屋、村屋等都不受租管保障。

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記者：陳詠妍