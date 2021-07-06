【台灣有樂@iM網欄】計劃趕不上變化 扭轉心態以正能量面對疫境

今天是2021年7月4日。「計劃趕不上變化」，在過去一年五個月的時間裏，我深深的體會這句話的意思。自從去年2月4日入境台灣之後，我都沒有離開過。直到今天，剛好一年五個月。雖然，在台灣發展和生活一直都是我的夢想，但在去年飛機起飛離開香港的那一刻，我萬萬都沒有想到，我會在過去的十七個月裏面，沒有回過香港。

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雖然，這一次來台灣發展確實是有安排和有計劃的，但在我的原本計劃裏面，並沒有要固定留在台灣，而是香港跟台灣兩邊跑。我原本是想先到台灣來尋找機會，假如香港有工作，我就飛回去香港賺錢來維持我在台灣的生活。當時候我是覺得這個計劃是可行的，但無奈在過去的日子裏，卻是一步都難行。而造成我這麼久沒有回香港的原因只有一個，就是「全球疫情」。

「全球疫情」當然就是全地球的事情，所以只要你是活在這地球上，都無一倖免。當然，每個人的際遇都不一樣，我自問算是幸運的一個，起碼到現在這一刻我還是健健康康。但是每天看著不斷增加的確診數字，新聞報導著一則又一則關於疫情的新聞，這些資訊確是會讓你提高防疫的警覺性，但同時對日常生活造成無形的壓力。

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台灣的這一波疫情，已持續了接近兩個月。在五月份的時候，應該算是這波疫情的最高峰，每天確診人數都有幾百人。在那段時期裏，我真的很緊張，甚至有點焦慮，每天都不敢出門，整天就對著手機留意著關於疫情的新聞。但後來，我意識到就算疫情再嚴重，日子還是要過，所以我很快就改變了自己的生活模式，每天早睡早起，然後在大家還沒起床的凌晨四點，我就已經出門去做運動。生活用品和食物，一星期會採購一次，我都會選擇平日的早上9至11點，目的盡量避免和人群接觸。

在過去一個星期，台灣的確診數字已回落到雙位數，而今天的台灣本土確診個案是37人。數字雖然不算太高，但就是仍然持續有確診個案，希望可以控制下來，讓大家回到正常的生活。 這一篇其實我也講不出一個重點來，但看着過去一兩年所發生的事情，看着這段期間自己身邊的人、事、物的變化，看着前幾天香港機場離境大堂的照片......怎麼會想到，這些事情會發生在現今這個時代？