【下半年部署】滙豐由下而上選股方式 推介12隻本港藍籌股

滙豐環球研究近期發表下半年市場展望報告。在報告中，該行以由下而上的選股方式，推介一個由12隻藍籌所組成的投資組合。

滙豐環球研究下半年推介藍籌一覽：

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另外，滙豐投資管理亞太區投資總監陳寶枝於網上會議表示，環球經濟增長仍是市場下半年焦點，下半年將由復甦轉為擴張階段；又預期貨幣和財政政策更緊密協調，通脹上升是暫時的，長遠而言預計美國通脹率將穩定在略高於2％的水平。意味聯儲局可以維持溫和政策，有可能在8月傑克遜霍爾會議上宣布縮減量寬規模，惟在2023年底前不會啟動第一次加息。股票方面，陳寶枝認為亞洲及中國股票仍具有相對投資價值。

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滙豐投資管理主動型及量化股票投資業務環球主管戴偉利則表示，環球央行持續擴大資產負債表規模，且低利率的環境將維持一段時間，有利於亞洲高股息策略。整體而言，基於良好的增長及流動性支持，相信亞洲股市仍能提供可觀的風險調整回報，預計今年的盈利增長將較去年的下跌4％顯著反彈。他表示，看好5G、人壽保險及數碼化等投資主題。

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