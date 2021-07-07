【異動股】藥明系金斯瑞大反彈　兩專家：一線創新藥企及CRO龍頭長期受惠藥監新監管

▲ 【異動股】藥監局提升抗腫瘤藥臨床標準 兩大專家：一線創新藥企及CRO龍頭長期受惠

國家藥品審評中心（CDE ）上周五（7月2日）發布《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研髮指導原則》，引發一眾醫藥股周二（6日）大挫。市場認為，新政會對藥物研發企業提出更高要求，其中下游的CRO（醫藥研發合同外包服務商）行業可能要面對訂單減少的情況，但藥股重挫除政策因素外，亦與板塊股份處高位，出現獲利盤等多個因素夾雜而成。

藥明系兩家CRO股份藥明康德 （02359） 最新反彈5.4%，午後報175.8元；藥明生物 （02269） 升4.7%，報132.4元。擴腫瘤藥研發商金斯瑞 （01548） 升7.6%，暫報35.2元。

中原資管：非打壓創新藥發展

中原資產管理投資總監洪龍荃指，從藥企角度，內地政府並非想打壓創新藥發展，只是若部分研發藥物，與已上市的同類產品沒有明顯優勢，會令社會資源運用效率不高，對病人非好事，因此，認為政策對創新能力較差的藥企屬利空，但一線創新藥公司長期會受惠研發能力，能提前瓜分及穩固市場份額，因部分後來競爭者「直接出局」。

大摩看好提高門檻長遠利好藥明系【下一頁】

從研發外包CRO行業的角度，他指，市場憂慮未來新藥研發項目會減少，會令CRO公司的訂單下降，但他認為在全球擁有客戶，研發能力較強的CRO龍頭長期不會有太大影響。至於中小型CRO，因它們過去手上訂單，很多來自不夠產能的龍頭公司，而中小型CRO公司的客戶多數非一線藥企，故新政影響料較大。

華夏香港：文件核心是提高創新藥研發標準

華夏基金（香港）業務拓展部副總裁麥榮發認為，文件的核心內容是提高創新藥研發標準，要對比現有方案中最優療法，杜絕低質量重複性臨床測試，相信文件帶來的實際影響不大，尤其對龍頭的創新藥和CRO公司，因為龍頭藥企和生物科技公司的管線已經脫離了政策文件所限制的研發水平，此外龍頭CRO公司海外業務佔比較高，國內也是龍頭公司業務佔比較高。

麥榮發稱，醫藥股早前積累了較高的升幅，機構投資者在部分公司持倉集中，行業輪動可能是醫藥指數調整的主要原因，而時間點可能由實際影響不大的文件引起，建議定期增加配置，以及在市場調整後集中增加配置。

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編輯：區嘉俊