【大行點睇】中金料網易次季收入增近一成半 下半年或推出多個新遊戲 予「跑贏大市」評級

中金發表研究報告指，維持對網易（09999）今明兩年的利潤預測，並料第二季內收入將增長14%，經調整利潤跌25%，當中包括5.6億元人民幣的匯兌損失。該行予網易「跑贏大市」評級，目標價227元。網易全日升1.8%，報174元，成交4.4億元。

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該行指，公司的已上市遊戲表現穩定，而重磅新遊戲測試順利。第二季內將有大量新遊戲展開測試，故建議留意下半年新遊戲的上線進展。該行料2021年全年遊戲收入將按年增16%至635.6億元人民幣。

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中金預期，網易的創新業務及有道收入將繼續保持較快增長，但需注意新遊戲的發布延期或流水低於預期。

大行目標價一覽：

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