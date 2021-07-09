短期股市仍受加強金融規管影響

美國受制於實際情況，經濟和就業尚未恢復，通脹卻又上升。如果為了壓制通脹收緊銀根，造成經濟復蘇受阻、股市大跌的話，經濟和就業的恢復就更遙遙無期了，因此，為了經濟和就業，暫時犧牲一下通脹、維持貨幣寬鬆，估計是未來一段時間美聯儲決策的主要考慮。

按美國商務部資料，美國5月個人消費支出（PCE）物價指數按年上升3.9%，升幅符合預期；美國5月份核心PCE物價指數按月上漲0.5%，而預期為上漲0.6%，遜於預期；5月份實際個人消費按月下降0.4%。也就是說，從個人消費指數的角度、特別是月度比較來看，通脹持續上升的趨勢尚不明顯。

中國國家統計局剛發佈的中國採購經理指數顯示，6月份中國製造業採購經理指數（PMI）為50.9%，較上月回落0.1個百分點；非製造業PMI為53.5%，較上月下降1.7個百分點；綜合PMI產出指數分別為52.9%，比上月回落1.3個百分點，財新發佈的PMI也同樣出現回落，6月財新中國綜合PMI錄得50.6%，按月下跌3.2個百分點，放緩至14個月來最低。面對經濟走弱，預計市場很難將上游的通脹壓力轉嫁給下游消費者，帶動通脹明顯上升。

從目前情況看，中美央行的態度都已經較為清晰，美聯儲的態度實際就是經濟和就業優先，通脹只要不是太嚴重就硬抗。中國央行的態度則是以穩為主，但由於經濟復蘇的力度有下降跡象，且通脹不高，央行未來對經濟支持的力度有可能加強。

不過，由於目前內地對於科網平台公司的監管仍在繼續，對於房地產公司的貸款限制也較嚴，影響投資氣氛，即使央行的貨幣政策轉向略微寬鬆，也未必足以支持股市上行，預計短期港股走勢以震盪為主。