【樓市熱話】落細訂後發現高於銀行估值 5% 如何是好？ 網民：你撻訂隨時仲傷喎

本港疫情回穩，今年上半年樓市暢旺，近月有不少大型新盤入伙，但近日有網民於網上討論區發文，指付完細訂後先發現高於市價，他應該高價繼續住，還是撻訂再找過。

網民經歷：

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【新盤撻訂】黃竹坑站晉環再錄兩連撻 買家均蝕逾百萬訂金 【下一頁】

此帖文一出，很多網民認為樓主買貴了，只能怪樓主沒有檢查清楚銀行估價不足的問題，並安慰道：「除非超過 5%以上，否則很少估不足，就算是不足，都只是補多一點首期。」但有人另有見解，他認為「最大問題是擔心銀行借不到這麼多錢給樓主，到時候樓主不夠錢給首期。」

有支持樓主撻訂的人認為如果細訂就不怕撻訂，「因為等下大訂再付錢，才知道按不足，到時擔心樓主想不開。」、「銀行估值是 3%就撻啦！如果 10%就要想一想買不買到相同質素的樓層。」

不支持樓主撻訂的人就指「撻訂未必可以再找回相同單位的樓盤，再加上樓市不斷上升。」、「如果是二線盤，訂金如果不是很多的話，就算了。」和「你付了幾多訂金？要計雙方佣金，樓主撻訂隨時還傷。」

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責任編輯：陳頌潔