▲ 【電子消費券】HKTVmall夥WeChat Pay HK推8月全單九折 另逾百款產品享無限次九五折

5000元電子消費券登記正在進行中，WeChat Pay HK宣佈與HKTVmall合作，繼於香港電視 （01137） 旗下HKTVmall網上購物平台及全線HKTVmall O2O門市新增WeChat Pay HK電子支付系統外，更為eChat Pay HK用戶帶來專享九折及指定精選逾百款產品無限次九五折優惠。

HKTVmall早前夥AlipayHK推全單九折優惠，詳見【下一頁】

即日起至8月31日，成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶 ，可於WeChat Pay HK「商戶優惠放題」專頁領取HKTVmall 95折優惠碼，再到HKTVmall網上商店以WeChat Pay HK購買指定產品，包括防疫用品、電子產品、護膚用品、食品和個人護理用品等，優惠可以無限次使用。

此外，HKTVmall更會派發一張九折優惠電子通用券，用戶在8月1日至31日期間於網上商店購物並透過WeChat Pay HK付款時可使用。

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編輯：陳韻妍