【動漫節】動漫節門票維持40元　大會預期人流與以往相若

▲ 香港動漫電玩節將於本月23日至26日舉行。（資料圖片）

隨着本地疫情緩和，展覽活動亦陸續復辦。香港動漫電玩節將於本月23日至26日舉行，大會預期今年人流與以往相若，有展商亦看俏銷情。



香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，雖然本港經濟仍處於復甦階段，但慶幸今年參展反應依然不俗，是次展覽場地佔地達19萬平方呎，展商數目達約500個。今年門票維持40元，透過App購買電子門票則可獲5元折扣優惠，但優惠不適用於便利店購票。另外也會推出280元的限量版門票，將會包括限量模型、限量模型。

頭籌名額減至300位

不少市民亦會於首天進場搶購心儀限量商品。不過鑑於疫情持續，大會今年將派頭籌程序改為網上，於7月8日至15日起網上接受登記，並於翌日抽出300名頭籌名額。梁中本指，考慮到疫情關係，今年頭籌名額較以往的500個籌號減少，而有關派籌安排將以實名登記，以防止轉讓及炒賣。

▲ 香港動漫電玩節行政總裁梁中本表示，有信心今年動漫節入場人數能維持與以往相若之水平。（大會提供圖片）

今年動漫節繼續設有「ACGHK 同人區」、「動漫 Cosplay 大賽 2021」、「第十二屆香港原創動漫人型設計比賽」等節目。另亦特設多個主題展區，包括「潮巨匠藝術玩具展」及「大力水手度身訂造藝術展」。香港品牌玩具協會首次參與香港動漫電玩節，集合15個品牌玩具商準備了超過800隻限量產品發售。

梁中本亦表示，由於動漫節已停辦一年，相信積壓不少消費力，有信心入場人數能維持與以往相若之水平。防疫措施方面，大會將要求進場者登記「安心出行」或填網上登記表，並按會展入場人數限制為容量的75%。

參展商Toyeast Limited助理市場經理許先生表示，今年將加大力度推出更多新產品，除了推出一系列本地特色玩具產品外，更會發售多款來自世界各地模型車品牌，期望今年銷情有２至３成升幅。



記者：蘇穎琪