受惠本地消費力　兩大行業成「疫市奇葩」　戴德梁行︰商舖租金已見底

自去年初疫情爆發，在封關等因素影響下，本港經濟受挫，大眾消費模式亦隨之轉變，消費力停留在本港境內，網購、在家工作等活動亦逐漸成為主流。商廈及舖市租賃狀況及租金隨之受影響，並以零售業尤其嚴重，但情況在今年有所改善。

據戴德梁行統計，零售業由今年年初至今，銷售按年增長8.5%，主要原因是受惠本地消費支持。戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，疫情使港人減少外遊，本地消費力轉而集中在餐飲業及日常用品等範疇。他指出，疫情之下，港人追尋休閒活動的需求受壓抑，需求轉而落在高級餐飲之上，並特別以高端和特色豪華餐飲商戶最受惠，令市區優質的商舖地點（如中環）租金回升。

不過，林應威同時提醒，通關後整體零售底反而有可能出現短暫下跌的情況。該行預計通關後港人會優先選擇外遊，導致本地消費力流失，餐飲業及本地零售銷售將在短期內受壓。惟他表示，本港餐飲業需求持續高企，相關牌照批發數量亦處於溫和增長中，按年錄8%，相信通關對餐飲業或零售業的影響屬「先苦後甜」，長遠來說可以平穩復甦，商舖空置率及租金亦將緩步改善，預計下半年餐飲業租金將會回升。

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除高級餐飲業外，疫情下大眾對健康追求上升，本港健身品牌持續發展及擴張。據統計，本港健身中心數量由2010年起計每年平均增長1%，至近年增幅已升至6%，而24小時營業的健身室數量更是呈幾何式增長。林應威指，24小時的營業模式為健身人士提供較大的自由度，而這些健身室分佈較闊，掀起大眾健身熱潮。戴德梁行預計，該熱潮將於未來數年持續。

至於其他零售範疇方面，據該行統計，珠寶及鐘錶銷售按年升34.2%，時尚服飾及配件銷售按年升25.6%，與去年比較，升幅顯著，但較疫情前銷售仍處於低位。按區域劃分，旺角商舖租金首先錄升幅，原因是旺角街舖面積較小，容易吸引商戶承租，相反位於銅鑼灣等區的大樓面在現今市況下較難出租。但林應威強調，就算是旺角、尖沙咀等區，租金升幅亦不是特別明顯，租金及空置率走勢仍須觀望通關況。

總結今年第二季，戴德梁行預期商舖空置率將保持平穩，整體租金將於下半年趨於穩定。儘管疫情下本地消費力為零售業帶來支撐，然而在疫情平穩之下，政府或放寬出遊限制，屆時港人恢復出遊，可能導致零售需求暫降，消費模式的轉變和其他因素亦會為零售舖租帶來影響。

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